سيدات الزمالك يفزن على وادي دجلة في دوري الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على نظيره وادي دجلة بنتيجة 0/3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة بصالة "تحيا مصر" بالسادس من أكتوبر ضمن منافسات دور الثمانية "التصنيفي" للدوري الممتاز .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11/25

9/25

22/25

وظهرت لاعبات الزمالك بمستوى متميز خلال اللقاء اليوم وبذلن قصارى جهدهن من أجل تحقيق الفوز والوصول للنهائيات .

ومن المنتظر أن يلتقي سيدات طائرة الزمالك مع وادي دجلة مجدداً غداً السبت في تمام الثامنة مساءً بصالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

ويقود الجهاز الفني للفريق كل من؛ حسام شكري مديراُ فنياً ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً، وهبة حسنين مديراً إداريا، وسمية ناجح للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.