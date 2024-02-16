والدة كيم كارداشيان تتحدى العمر بإطلالة شبابية مثيرة

نشرت النجمة والفنانة الأمريكية كريس جينر صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بإطلالة شبابية تبرز أناقتها وجمالها.



وبدت والدة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بإطلالة شبابية وأنوثية جذابة، حيث ارتدت بنطال لجين مجسم اسود اللون، وتوب صوف اسود، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

من هى كريس جينر

عائلة كارداشيان هم أصحاب الشهرة الكبيرة والثروة، فهم الأشهر حول العالم، البداية كانت برغبة والدتهم كريس جينر فى أن تكون ربة أسرة، لكنها الآن ربة أسرة تساوى ملايين الدولارات، بغض النظرعن الشهرة والأنشطة التى يقوم بها أفراد العائلة، إلا أن كريس جينرهى السبب المباشر فى النجاح الكبير لأفراد العائلة، خاصة أن أفراد العائلة يهرعون إليها طلبًا للمساعدة.

وقليلون يعلمون، أن كريس جينر، هي مديرة أعمال بناتها، إذ أنها تتعامل مع مواعيدهم وجداول أي مقابلات بدءاً من كيم كاردشيان إلى كيلى جينر، والحقيقة أنه إذ لم تتولى كريس جينرهذا الدور، فمن المحتمل أن تنهار عائلة كاردشيان.

كما تهتم كريس بالإعلام، وتتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، وهو الذى يلعب دورا كبيرا فى شهرة عائلة كاردشيان، فتتعامل كريس بشكل عام مع وسائل الإعلام لصالح كاردشيان وتساعد على جذب اهتمام وسائل الإعلام لعائلتها في الأوقات المناسبة.