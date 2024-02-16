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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كايلى جينر تتألق بفستان جريء يعكس أنوثتها

كايلي جينر
كايلي جينر

تعد كايلي جينر نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي من أبرز النجمات اهتماما بخطوط الموضة العالمية لتختار من بينها ما يتناسب مع هوايتها ويعكس جمال قوامها.

بدت شقيقة كيم كاردشيان بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان ميدي مجسم، بأكمام طويلة، قصير فوق الركبة كشف عن ساقيها، صمم الفستان من قماش الجلد الأسود، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت  مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون  النود في الشفاه.

من هي كايلي جينر

كايلي جينر هي أخت كيم كاردشيان، كما أنها أول فرد في عائلة تحقق مليار دولار، ولدت في لوس أنجلوس في 10 أغسطس عام 1997 وأسمها الحقيقي " كايلي كريستين جينر" والدتها هي كريس جينر ووالدها هو بروس والمعروف الآن باسم كاتلين جينر بعد إجرائه لعملية تحول جنسي.

كايلي جينر هي نجمةٌ تلفزيونيةٌ أمريكية وكاتبة وعارضة أزياء، جاءت شهرتها في البداية من كونها إحدى أفراد عائلة كاردشيان الشهيرة. وتتميز إطلالتها بالغرابة والجرأة من حيث الأزياء واعتماد ماكياج صارخ.

عملت كايلي كعارضة أزياء مع خط سيرز Crush Your Style في عام 2010، وفي عام 2015 أصدرت مجموعتها من وصلات تطويل الشعر Kylie Hair Kouture وبعد ذلك تحولت للوجه الإعلاني وشريك لعدد من شركات مستحضرات التجميل.

تمتلك كايلي جينير خط مكياج خاص بالعيون يحمل اسمها kylie، وتروج لذلك بصور وفيديوهات على حسابها الرسمي على إنستجرام.

في عام 2014 نشأت علاقة غرامية بين كايلي جينر ومغني الراب تايجا، ولكنها لم تدم طويلًا وانفصل الثنائي في 2017، وفي نفس العام وقعت كيلي جينر في غرام مغني الراب الأمريكي ترافيس سكووت، وأنجبت منه ابنتها "ستورمي" وانفصلا العام الماضي.
 

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