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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب غريب.. سيدة تهرب من المستشفى بعد إجراء جراحة في تركيا

صدى البلد

في واقعة ولا أغرب أثارت امرأة أجنبية لم يتم الكشف عن هويتها وجنسيتها الجدل وذلك  لهروبها من المستشفى وذلك بسبب عملية تجميل بعد اكتشافها  لزيادة التكاليف.

بحسب ما ورد في موقع  oddity central فقد سافرت إلى تركيا لإجراء جراحة تجميلية فى وجهها، حيث جلست مع الأطباء واتفقت على الإجراء وتكلفته.

ووقع الحادث وفقا لموقع ميرور بعد ساعات من خضوعها لعملية تجميل، وذلك لتجنب الاضطرار إلى دفع تكاليف العملية، وتم التقاط لحظات هروبها  بالكاميرا من قبل المارة من خلال مقطع قصير تم تداوله عبر الإنترنت.

وظهرت السيدة في أحد مقاطع الفيديو وهي ترتدى رداء المستشفى ونعالًا بيضاء وهى تتجادل مع الأطباء والممرضات الذين يحاولون منعها من المغادرة.

وكان وجهها منتفخًا بشكل واضح ومغطى بالكامل تقريبًا بالعديد من الضمادات، وذلك بسبب خضوعها لعملية جراحية تجميلية  قبل ساعات فقط من ظهور مقاطع الفيديو ،يعد  الأمر الأقل منطقية هو محاولتها لترك سريرها فى المستشفى وذلك بمجرد انتهاء تأثير التخدير وذلك فى محاولة لتجنب تغطية فاتورة  العملية

ولسوء حظ فقد لاحظها بعض موظفو المستشفى أثناء مغادرتها المستشفى وقد قاموا بمواجهتها،  ووقعت مشاجرة ومنعت المرأة من الخروج .

جراحة تجميلية عملية تجميل

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