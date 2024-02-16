بشرى للمصابات .. بقطرة لعاب يمكنك الكشف عن سرطان الثدي

طفرة جديدة طورها الباحثون في فلوريدا وتايوان لقيامهم بابتكار جهاز بحجم كف اليد، يمكن أن يساعد في محاولة اكتشاف السرطان وذلك بقطرة واحدة من اللعاب.

وقال فريق العلماء إن الجهاز سيكون بمثابة بديلا منخفض التكلفة وذلك لمحاولة تصوير الثدي وذلك بالأشعة السينية أو التصوير بالموجات فوق الصوتية.

ومن جانبها قالت هسياو هسوان وان، وهي مؤلفة الدراسة وذلك في جامعة فلوريدا أن الجهاز يعد خيارا ممتازا وذلك لأنه جهاز محمول، وبحجم اليد تقريبا، ويعد قابل لأمكانية إعادة الاستخدام، أما عن وقت الاختبار أقل من حوالي خمس ثوان وذلك لكل عينة.

وفي التجارب التي تم القيام بإجراؤها بالفعل وذلك باستخدام الجهاز الجديد، وقد ضع الباحثون عدة شرائط اختبار الجلوكوز وذلك في محلول جسم يتفاعل مع بعض البروتينات المعينة مثل HER2 و CA 15-3 والتي تسهم في القيام ببدء نمو خلايا سرطان الثدي وذلك بمعدلات تعد سريعة للغاية.

ويجب الانتباه إلى أن واحد من كل خمسة مرضى بسرطان الثدي يعد لديهم عامل HER2 إيجابي، وذلك فقا لجمعية السرطان الأميركية قيما يقدر الخبراء أيضا أن ما يصل إلى 80 بالمئة من الأشخاص المصابين بسرطان الثدي قد يظهرون العديد من المستويات المرتفعة من CA 15-3.

واستخدم الفريق 17 عينة لعاب من مريضات بسرطان الثدي وفي الاختبارات، تم وضع قطرة واحدة من اللعاب وذلك على شريط الاختبار، لتظهر الاختبارات من هو المصاب بسرطان الثدي ومن لم يصاب بالفعل لتظهر النتائج وذلك بعد خمس ثوان فقط، حسبما تقول الدراسة.