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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إصابة الملك بالسرطان.. لماذا تخاف العائلة المالكة البريطانية من نجله هاري؟

الأمير هاري
الأمير هاري

مخاوف جديدة لدى أفراد العائلة المالكة البريطانية بعد إعلان الأمير هاري عن قربه من جديد من والده الملك تشارلز بعد إصابته بمرض السرطان.

وذكر الأمير هاري، دوق ساسكس، في مقابلة تلفزيونية مع قناة ABC الأمريكية أنه "قفز على الطائرة" في أسرع وقت ممكن لزيارة الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

 وأعرب الأمير هاري عن شكره للوقت الذي قضاه مع والده خلال اللقاء القصير في لندن، مشيرًا إلى أن الأسرة قد تقترب أكثر بسبب مثل هذه المخاوف الصحية.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أشار هاري إلى أنه سيقوم بزيارات أكثر إلى المملكة المتحدة، قائلاً: "سأتوقف وأرى عائلتي بقدر المستطاع". ولكنه رفض الكشف عن توقعاته بشأن حالة الملك، قائلاً إن ذلك "أمر بيني وبينه".

وعن زيارته لوالده بعد تشخيص إصابته بالسرطان، قال الأمير هاري، الذي كان في كندا للترويج لـ ألعاب إنفيكتوس: "أنا أحب عائلتي". وأضاف قائلاً: "أنا ممتن للحظة التي تمكنت فيها من القفز على الطائرة والتوجه لرؤيته، وقضاء أي وقت معه".

وزار هاري والده في لندن خلال زيارة استغرقت ليلة واحدة فقط بعد إعلان تشخيص المرض للعلن. ولم تنضم زوجته ميجان، دوقة ساسكس، وأطفالهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، إليه. 

ولكن لم يكن هناك اجتماع مع شقيقه، ولي العهد، بعد أن قضى هاري حوالي 45 دقيقة في كلارنس هاوس يلتقي الملك تشارلز.

في عام 2020، انتقل الأمير هاري وميجان إلى الولايات المتحدة بعد أن تنحيا عن العمل الملكي. وتحدث الأمير هاري بشكل دافئ عن حياته في كاليفورنيا،حيث يعيش هو وزوجته.

وفي مقابلته الأولى منذ تشخيص سرطان الملك، ذكر أن الملك تشارلز قد وقف جميع الواجبات العامة بينما يتلقى العلاج، وقامت الأعضاء الكبار في العائلة الملكية - بما في ذلك الملكة كاميلا وولي العهد - بأداء مهامه في بعض الفعاليات.

أفراد العائلة المالكة الامير هاري العائلة المالكة العائلة المالكة البريطانية

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