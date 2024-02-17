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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ناقد موضة يعلق على فستان درة في أحدث ظهور.. مشروبات منعشة للتخلص من السموم

درة
درة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

6 مشروبات منعشة للتخلص من السموم و تحسين الصحة

حظيت المشروبات التي من المفترض أن تخلص الجسم من السموم وتحسن الصحة العامة باهتمام كبير، على الرغم من أن الكبد والقولون والكلى هي من بين الأعضاء التي تقوم أجسامنا بإزالة السموم من خلالها بشكل طبيعي، إلا أن تضمين مشروبات معينة في نظامنا الغذائي يمكن أن يحسن الترطيب وتناول العناصر الغذائية. 


البطانة السبب| ناقد موضة يعلق على فستان درة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصور خلال حضورها إحدى المناسبات.

بسنت شوقي تثير الجدل بفستان غير تقليدي| شاهد

حرصت الفنانة بسنت شوقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور  جديدة من أحدث ظهور لها.

وصفة سحرية للقضاء على القشرة وهذا المرض.. فوائد زيت الروزماري للشعر

زيت الروزماري له العديد من الفوائد للشعر، وقد يساعد في التخلص من القشرة وتحسين صحة فروة الرأس. إليك بعض الفوائد المحتملة لزيت الروزماري للشعر، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

 

 

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