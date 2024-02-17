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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 أضرار خطيرة تسببها عادة التدخين.. استشاري باطنة يوضحها

التدخين
التدخين

قال الدكتور وائل عربي، استشاري الباطنة ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، إن عادة التدخين تؤثر سلبيًّا على جميع خلايا الجسم، بداية من شعر الرأس وحتى الأظافر، حيث يسبب النيكوتين مشكلات في الدورة الدموية كما يؤدي أيضًا لزيادة ضربات القلب.

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أضرار عادة التدخين

وأضاف “عربي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن السجائر تحتوي على مادة ثاني أكسيد الكربون والتي تعمل على تقليل نسبة الأوكسجين في الدم، وبالتالي التأثير على الخلايا سلبيًا، كما يتسبب التدخين في ضعف الجهاز التنفسي والمناعي.

 

وأشار الدكتور وائل عربي، استشاري الباطنة ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين إلى أن عادة التدخين تظل أثارها السلبية موجودة حتى بعد الإقلاع عنها، متابعًا أن الشخص معرض للإصابة بسرطان الرئة نظرًا لتأثر الخلية وتحورها.

التدخين أضرار عادة التدخين سرطان الرئة ثانى اكسيد الكربون الاولي المصرية

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