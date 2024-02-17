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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تجرى تفتيشا على مركز الإصلاح والتأهيل ببدر.. صور

فريق النيابة العامة
فريق النيابة العامة داخل مركز الإصلاح ببدر

أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز الإصلاح والتأهيل بدر 2، في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

النيابة العامة تجرى تفتيشا على مركز الإصلاح والتأهيل ببدر

حيث كلف النائب العام فريقًا من عضواتِ وأعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2"، فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية؛ فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين فريق النيابة العامة مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات، وفي ختام زيارته؛ تحقق فريق النيابة العامة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، برفقة لفيف من قادة النيابة العامة، أجرى زيارة إلى نيابة استئناف الإسكندرية؛ حيث التقى رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لتلك النيابة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء نياباتها الكلية والجزئية، كما التقى  موظفي وعمال تلك النيابات؛ وذلك للوقوف على حسن سير العمل بها، وتذليل ما يعترضهم من عقبات، على نحو يحقق العدالة الناجزة. 

كما التقى  ووفد النيابة العامة،  المستشارين: رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، كما التقى الدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له، ووقعا وثيقة بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة والأكاديمية.

 وفي إطار الزيارة أيضًا؛ التقى اللواء محافظ الإسكندرية، وقادة محافظة الإسكندرية؛  اللواء مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، السيد اللواء مدير أمن الإسكندرية،  اللواء مدير مباحث الإسكندرية،  الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية،  العميد رئيس النيابة العسكرية بالإسكندرية.

النيابة العامة مركز الإصلاح والتأهيل بدر الإشتراطات الصحية التفتيش الدورى المستشار محمد شوقي النائب العام

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