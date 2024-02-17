بمؤتمر ميونخ للأمن .. الخارجية : تنسيق جهود وقف إطلاق النار بغزة

أجرى سامح شكري وزير الخارجية حوارا جانبيا مع آن كلير ليجيندر، مستشارة الرئيس الفرنسي لشئون الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن حول تنسيق وثيق حول جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية واحتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، وفقا لما افاد به المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية

كما اشار السفير أحمد أبوزيد عبر حسابه الرسمي على موقع X ، ان الوزير شكري اجرى حوارات جانبية ايضا مع عدد من نظرائه على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، منهم رئيس الوزراء الهولندي، وووزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والنمسا، وهولندا، وكرواتيا، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة



ويشارك وزير الخارجية مساء اليوم، في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان شكري قد افتتح أمس خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن المائدة المستديرة التي عقدها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بعنوان: "بزوغ حقبة جديدة؟ منظومة السلم والامن الافريقية في عالم متغير".