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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفركوزن يحكم قبضته على صدارة الدوري الألماني بالفوز على هايدنهايم 2-1

ليفركوزن
ليفركوزن

نجح باير ليفركوزن في تعزيز صدارته للدوري الألماني، عقب فوزه على مضيفه هايدنهايم 2-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 58 نقطة في المركز الأول، بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، الذي يواجه بوخوم غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها، وتجمد رصيد هايدنهايم، بعد تلك الهزيمة، عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق جيريمي فريمبونج، قبل أن يضيف أمين عدلي الهدف الثاني في الدقيقة 81، فيما سجل تيم كلينيست الهدف الوحيد لهايدنهايم في الدقيقة 86.

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