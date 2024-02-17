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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج يكشف حقيقة إنشاء منطقة عازلة في سيناء لاستقبال الفلسطينيين.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج، الخبير والمحلل العسكري، حقيقة إنشاء منطقة عازلة في سيناء لاستقبال الفلسطينيين.

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قال اللواء سمير فرج، الخبير والمحلل العسكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "إحدى الصحف الأمريكية نشرت صورا جوية وقالت إن مصر تقيم منطقة داخل حدودها لإيواء واستقبال الفلسطينيين من غزة".

أكد اللواء سمير فرج، الخبير والمحلل العسكري،: "الرئيس السيسي، حذر سابقا من أن حدود مصر خط أحمر، وأن مصر لن تقبل دخول أحد دون الشروط القانونية".

أضاف: "مصر تقيم منطقة لوجستية في رفح لاستقبال شاحنات المساعدات وتخزينها وإقامة أماكن إيواء للوفود المرافقة للمساعدات من الدول الأخرى"، موضحا أن الدولة تعتزم الاستفادة من تلك المنطقة خلال مرحلة إعادة إعمار غزة.


 

سمير فرج

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