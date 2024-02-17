انزلوا القرى.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية.

قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"أرجوكم وفورا حاجة الناس في معارض أهلا رمضان ولابد من انتشار معارض أهلا رمضان في قرى مصر".

أضاف الإعلامي أحمد موسى :" انزلوا للقرى بمعارض أهلا رمضان والأكل والشرب مش في المدينة بس ولدينا 60 مليون مواطن في القرى ".

أكمل الإعلامي أحمد موسى :" لازم وزارة التموين والزراعة يتحركوا بمنافذ بيع متحركة نحو القرى لتوفير السلع بأسعار مخفضة هناك ".

تابع الإعلامي أحمد موسى :" الأوضاع في قرى مصر صعبة للغاية ولابد من توفير السلع كالزيت والسكر هناك عن طريق منافذ اهلا رمضان ".