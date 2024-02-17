بعد تدخل أبو العينين .. الموافقة على منع وصف حماس بالمنظمة الإرهابية

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في اعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في المغرب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن النائب محمد أبو العينين نجح في إفشال مخطط لعدم إصدار البيان النهائي للجمعية البرلمانية من اجل المتوسط".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" النائب محمد أبو العينين تحدث مع الوفود المشاركة في المؤتمر لإنجاح صدور بيان ختامي لاعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الصياغة الأخيرة للبيان الختامي حصلت على تصويت بالموافقة بالإجماع بعد تدخل أبو العينين لمنع وصف حماس بالمنظمة الإرهابية كما كانت ترغب المجر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"الوفود المشاركة في أعمال الجمعية البرلمانية وجهوا الشكر لمحمد أبو العينين على تحركه لسرعة إنقاذ الموقف وإنجاح فعاليات المؤتمر ".