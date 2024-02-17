الغرف التجارية: ضخ السلع فى رمضان بتخفيضات تصل لـ 30%

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية،ارتفاع معدلات ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 30% وتلك التخفيضات يقدمها القطاع الخاص.

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة”،"هناك قلة تسيء استخدام الظروف، ولكن هناك الكثير من التجار يساندون الشعب المصرى والدولة".

ارتفاع الأسعار

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: أن ارتفاع الأسعار يظهر عندما يكون هناك إقبال كثيف على سلعة ما.

وأكد الدكتور علاء عز أن السلع متوفرة وعدد معارض أهلا رمضان سيصل لـ100 معرض بمختلف إضافة إلى 130 فرع للمجمعات الاستهلاكية.