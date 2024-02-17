أحمد موسى: سعر لتر البنزين في المغرب 13 درهما.. ومتوسط الأجور من 5000 لـ6000

قدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة من الرباط، بشأن أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في المغرب، بمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "لتراث المصري والفن المصري حاضر ومتواجد في كل مكان في المغرب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الغلاء متواجد في كل مكان في العالم، وهناك تأثير للأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات الدول".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: “البنزين زاد ثمنه في المغرب، والمغرب كان يدعم البنزين حتى عام كورونا، وكان اللتر منذ 4 سنوات بـ6 دراهم”.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "المملكة المغربية قررت البدء في رفع الدعم عن البنزين، ووصل سعر لتر البنزين إلى 13 درهما؛ بسبب الأزمة الاقتصادية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "متوسط الأجور في المغرب ما بين 5000 إلى 6000 درهم".