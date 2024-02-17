أتمنى محدش يكرهني.. وفاء مكي: حرصت على العودة بشكل مشرف للجمهور خلال «حق عرب»

تحدثت الفنانة وفاء مكي، عن شخصيتها بمسلسل "حق عرب" الذي سيتم عرضه في شهر رمضان 2024، قائلة: "آخر عمل شاركت فيه، كان في 2015، إذ كنت ضيفة شرف في مسلسل الكابوس".

وأضافت "وفاء مكي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "هبة جلال"، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "أما بالنسبة لمسلسل حق عرب؛ فهو مسلسل كبير وضخم، ومن الأعمال الدرامية الكبيرة، وإخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجي".

وتابعت وفاء مكي: "المسلسل سيشهد مشاركة كوكبة كبيرة من النجوم، مثل أحمد العوضي، ورياض الخولي، وسلوى عثمان، ودينا فؤاد، ووفاء عامر، معقبة: "أنا سعيدة جدا إني رجعت وشاركت في هذا العمل الضخم".

وأوضحت وفاء مكي: "أتمنى إن محدش يكرهني بسبب الشخصية؛ لأن المسلسل فيه شر كبير.. وكنت حريصة على الرجوع بشكل مشرف للجمهور، وربنا يقدرني أعمل حاجة حلوة" .