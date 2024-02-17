رئيس الوزراء الهولندي للأوروبيين: توقفوا عن التذمر من «ترامب» وركزوا على أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته، والمرشح الأوفر حظًا لمنصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي، اليوم السبت، إن أوروبا يجب أن تتوقف عن التذمر بشأن دونالد ترامب والتركيز بدلا من ذلك على ما يمكن أن تفعله لأوكرانيا.

وأثار الرئيس الأمريكي السابق ترامب غضبًا في أوروبا قائلاً: إنه إذا أعيد انتخابه في نوفمبر فإنه لن يدافع عن أعضاء حلف شمال الأطلسي الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع.

وقال روته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: 'علينا أن نتوقف عن التذمر والتذمر بشأن ترامب'.

وأضاف: 'الأمر متروك للأمريكيين. أنا لست أمريكيًا، ولا أستطيع التصويت في الولايات المتحدة. علينا أن نعمل مع أي شخص على حلبة الرقص'.

وقال إن أوروبا يجب على أي حال أن تنفق المزيد على الدفاع وتكثف إنتاج الذخيرة، ليس فقط لأن ترامب قد يعود.

وقال إن أوروبا بحاجة إلى زيادة دعمها لأوكرانيا لأن ذلك يصب في مصلحتها.

وقال روته، الذي أعلن بشكل غير متوقع رحيله عن السياسة الهولندية في يوليو، إنه لا يعرف ما إذا كان يعتبر المرشح الأوفر حظا لقيادة الناتو ولن يبدأ حملة شخصية.

وقال روتي: 'وكل هذا الأنين والأنين بشأن ترامب. أسمع ذلك باستمرار خلال اليومين الماضيين. دعونا نتوقف عن فعل ذلك'، مضيفًا أنه بعد التحدث مع السياسيين الأمريكيين في ميونيخ كان 'متفائلًا بحذر' بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية. الحزمة التي توقفت سوف تمر في نهاية المطاف.

ويتولى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ منصبه منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتنحى عن منصبه في أكتوبر 2024.

وتم تمديد فترة ولايته في يوليو للمرة الرابعة، حيث اختار أعضاء الحلف البالغ عددهم 31 دولة التمسك بزعيم ذي خبرة بدلا من محاولة الاتفاق على خليفة له في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا المستعرة على أعتاب الناتو.

وقبل أن يقرر حلف شمال الأطلسي البقاء مع ستولتنبرغ، قال دبلوماسيون إن روتي كان مرشحا قويا لخلافته، لكن الهولندي أصر على أنه لم يكن متاحا في ذلك الوقت.