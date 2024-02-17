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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يخاطب مؤيديه بعد حكم الاحتيال بقيمة 354.9 مليون دولار

ترامب
ترامب

يلقي الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب كلمة أمام أنصاره في تجمع انتخابي اليوم السبت للمرة الأولى منذ أن حكم قاض في نيويورك بأنه يجب عليه دفع 354.9 مليون دولار كعقوبات بسبب المبالغة بشكل احتيالي في صافي ثروته لخداع المقرضين.
 

وكان من المقرر أن يتحدث الرئيس السابق، الذي من المقرر أن يظهر في تجمع انتخابي في ميشيغان، في نفس الوقت مع نيكي هيلي، آخر منافسته المتبقية على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، والتي كان من المقرر أن تعقد حدثًا في ساوث كارولينا.

وفي صباح يوم السبت، لم تضيع هيلي أي وقت في ملاحقة ترامب بعد الحكم الصادر يوم الجمعة، والذي منحه انتكاسة قانونية أخرى في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.

ويواجه ترامب أيضًا أربع محاكمات جنائية على مستوى الولايات والفيدرالية، بما في ذلك واحدة من المقرر أن تبدأ في نيويورك في 25 مارس، بشأن دفع مبالغ مالية مزعومة لنجمة إباحية. 

وهذا يعني أن ترامب سيصبح أول رئيس أمريكي سابق يحاكم بتهم جنائية.

وتقول هيلي مرارا إن 'الفوضى' تتبع ترامب، وإنه لا يمكن أن يكون رئيسا أو مرشحا فعالا بسبب مشاكله القانونية التي لا تعد ولا تحصى.


وقالت هيلي لشبكة فوكس نيوز: 'سيمثل أمام المحكمة في مارس وأبريل. وسيمثل في المحكمة في مايو ويونيو. لقد قال بنفسه إنه سيقضي وقتا في قاعة المحكمة أطول مما يقضيه في الحملة الانتخابية'.


كان رد فعل ترامب غاضبًا على حكم يوم الجمعة في منشوراته على منصته للتواصل الاجتماعي، بعد أن منع القاضي آرثر إنجورون أيضًا ترامب من العمل كمسئول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

واتهمت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويًا على مدار عقد من الزمن لخداع المصرفيين لمنحه شروط قرض أفضل.


وفي منشوراته على منصته للتواصل الاجتماعي، وصف ترامب إنجورون بأنه 'ملتوي'، وجيمس بأنه 'فاسد'، ووصف القضية المرفوعة ضده بأنها 'تدخل في الانتخابات' و'مطاردة الساحرات'.


ويقترب ترامب من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، واحتمال إعادة الانتخابات العامة مع الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، بعد الفوز في انتخابات الترشيح الأخيرة في ولايات أيوا ونيوهامبشاير ونيفادا.

وقبل تجمعه في ميشيغان، الذي يشهد منافسات ترشيح الحزب الجمهوري يومي 27 فبراير/شباط و2 مارس/آذار، كان من المقرر أن يظهر ترامب في مؤتمر لمحبي الأحذية الرياضية في فيلادلفيا.


وقد رفضت هيلي، التي ليس لديها طريق واضح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، الاستقالة. ومن المحتمل أن تكون في موقف أخير في ولايتها كارولينا الجنوبية، التي ستعقد انتخاباتها التمهيدية في 24 فبراير/شباط، حيث تتخلف بشكل سيئ في استطلاعات الرأي خلف ترامب.


وهاجمت هيلي الجمعة أيضا ترامب بسبب عدم تعليقه على وفاة أليكسي نافالني أبرز زعماء المعارضة في روسيا.


وقالت خدمة السجون الروسية إن نافالني (47 ​​عاما) توفي الجمعة في مستعمرة 'بولار وولف' العقابية في القطب الشمالي. وألقى الغرب، بما في ذلك بايدن، باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوفاة. ولم يذكر الزعماء الغربيون أدلة.


واتهمت هيلي ترامب بالتقرب من بوتين وغيره من الزعماء المستبدين.


وقالت هيلي لشبكة 'سي إن إن' يوم الجمعة: 'أي شخص لا يستطيع أن ينتقد ديكتاتوراً، فهذه مشكلة'.

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