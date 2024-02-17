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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة استغلال الأطفال تهز صورة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان | تقرير

فيكتور اوربان
فيكتور اوربان

أخبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بلاده لسنوات أن أطفالها يتعرضون للهجوم من قبل التوجهات الجنسية المنحرفة والولع الجنسي بالأطفال. والآن، تتورط حكومته في فضيحة بعد أن تبين أن رئيسها أصدر عفواً عن رجل أدين بالتستر على الاعتداء الجنسي في دار للأطفال.

استقالت الرئيسة كاتالين نوفاك، الحليفة الموالية لأوربان ولكن العاجزة إلى حد كبير، يوم السبت الماضي وسط غضب شعبي بسبب قرارها في أبريل 2023 بالعفو عن نائب مدير دار للأطفال الذي ساعد في التستر على إساءة معاملة الأولاد القاصرين. وقالت إنها ارتكبت “خطأ” في “اعتقادها أن المحكوم عليه لم يستغل ضعف الأطفال الذين أشرف عليهم”.

وبحسب ما ورد تم التوقيع على العفو عن نوفاك من قبل وزيرة العدل السابقة جوديت فارجا، المرشحة الرئيسية لحزب فيدس الحاكم لانتخابات البرلمان الأوروبي. كما استقال فارجا. وفي غضون أيام، استقالت المرأتان الوحيدتان اللتان خدمتا في حكومة أوربان. لكن استقالاتهم لم توقف التكهنات التي تدور حول حكومته.

ولطالما ظهر أوربان كمدافع عالمي عن القيم المسيحية وعدو لليبرالية. وبمساعدة وسائل الإعلام الحكومية والخاصة الخاضعة لسيطرة حكومته، قام بحملة ضد ما يقول إنها موجة من الأيديولوجية الجنسانية، التي تتدفق في الغالب من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى إفساد شباب المجر. وقد ردد السياسيون من واشنطن إلى موسكو رسالته.

لكن منتقدي أوربان يقولون إن صورته المرسومة بعناية هي مجرد ستار رقيق لأسلوب الحكم البلوتوقراطي المصمم لإثراء مجموعة صغيرة من الأوليغارشيين.

وفي حين أنه من غير المرجح أن تؤدي الفضيحة إلى إرخاء قبضة أوربان على السلطة، إلا أنها وجهت ضربة لصورة حزب فيدس عندما كشفت عن تسامحه مع الجرائم ضد الأطفال التي أقسم على منعها. وقد تؤدي الفضيحة أيضًا إلى إضعاف محاولة المجر لكسب المزيد من النفوذ في بروكسل في الانتخابات الأوروبية المقبلة.

منذ أن كشف الموقع الإخباري المجري 444.hu عن الفضيحة نهاية الأسبوع الماضي، 'لم يظهر أوربان ولم يقل أي شيء. قال كيم لين شيبيلي، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة برينستون، الذي التقى أوربان لأول مرة في التسعينيات، قبل ولايته الأولى من فتراته الأربع كرئيس للوزراء: “من غير المعتاد أن يظل هادئًا لمدة أسبوع كامل”. الزعيم الأطول خدمة في أوروبا.

إساءة معاملة الأولاد الاعتداء الجنسي الرئيسة كاتالين نوفاك القاصرين

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