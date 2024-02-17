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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقامت حفلاً.. إيران تكشف عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي

صدى البلد

كشفت إيران، السبت، عن أسلحة جديدة تشمل منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية، ومنظومة "آذرخش" للدفاع الجوي منخفض الارتفاع، وقالت إنهما  "محلية الصنع" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وأفادت الوكالة الرسمية، أن منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية "يمكنها مواجهة ستة أهداف في وقت واحد على مسافة 120 إلى 180 كيلومتراً"، في حين أن منظومة "آذرخش" للدفاع الجوي منخفضة الارتفاع "يمكنها تحديد الأهداف وتدميرها، ويصل مداها إلى 50 كيلومتراً بأربعة صواريخ جاهزة للإطلاق".

وأقيم حفل إزاحة الستار عن المنظومتين المثبتتين على المركبات، السبت، بحضور وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني.

وقالت الوكالة: "مع دخول أنظمة جديدة إلى شبكة الدفاع للبلاد، ستزداد قدرة الدفاع الجوي لجمهورية إيران بشكل كبير".

وفي يونيو 2023، قدمت إيران ما وصفه المسؤولون بأنه "أول صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت محلي الصنع"، يحمل اسم "فتاح"، ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.

وجاء هذا الإعلان وسط تصاعد التوتر في المنطقة، حيث تشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة، فيما ينفذ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر، "تضامناً مع الفلسطينيين".

ورداً على هجمات الحوثيين، استهدفت الولايات المتحدة مواقع داخل اليمن، بالإضافة إلى منشآت للجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا. وفي المقابل، تعرضت القواعد العسكرية الأميركية للهجوم في سوريا والعراق. وقصفت إسرائيل أيضاً أهدافاً إيرانية في سوريا.

أربعة صواريخ أسلحة جديدة الهجمات على السفن العراق وسوريا العميد محمد رضا أشتياني

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