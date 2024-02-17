الصومال: إثيوبيا منعت رئيس البلاد من حضور القمة الإفريقية في أديس أبابا

اعلنت الصومال أن إثيوبيا منعت رئيس البلاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ، من حضور القمة الأفريقية في أديس أبابا.

واتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، إثيوبيا، بمحاولة ضم جزء من أراضي بلاده من خلال التوقيع على اتفاق للوصول البحري مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وجرى التوقيع على الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال في يناير الماضي.

وقال رئيس الصومال، للصحفيين، إن القرار رقم 1 “ليس أكثر من ضم جزء من الصومال إلى إثيوبيا وتغيير حدود الصومال”. الصومال تعترض على ذلك بشكل قاطع”.

ولم يعلن أي من الطرفين عن شروط الصفقة، لكن يبدو أنها تمنح إثيوبيا الحق في بناء ميناء في أرض الصومال مقابل الاعتراف بها. وتتمتع أرض الصومال باستقلال فعلي منذ ثلاثة عقود، لكن الصومال لا تزال تطالب بالسيادة عليها.

وزعم محمود أن كبار ضباط الجيش الإثيوبي كانوا في أرض الصومال 'لتحضير الأرض' لضم الإقليم.

اقترح الصومال أنه سيكون مستعدًا لخوض الحرب لمنع إثيوبيا من بناء ميناء في أرض الصومال.

لكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قلل من المخاوف من نشوب صراع مسلح بشأن اتفاق أرض الصومال، وقال للمشرعين في وقت سابق من هذا الشهر إنه 'ليس لديه أي نية' لخوض حرب مع الصومال.

وكان محمود في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي. واتهم أن أجهزة الأمن الإثيوبية حاولت منعه من مغادرة الفندق الذي يقيم فيه صباح السبت، مما أجبره على السفر ضمن موكب رئيس جيبوتي.

وقال محمود إنه عندما وصل الرجلان إلى مقر الاتحاد الأفريقي، حاول حراس مسلحون منعهما من دخول المبنى، واصفا الإجراء المزعوم بأنه 'استفزاز'.

ولم تعالج إثيوبيا هذه الاتهامات بعد.

ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. وفقدت منفذها إلى البحر عندما انفصلت إريتريا في عام 1993. ومنذ ذلك الحين، تستخدم إثيوبيا الميناء في جيبوتي المجاورة لمعظم وارداتها وصادراتها.

وكان آبي قد أثار حفيظة جيرانه في أكتوبر عندما وصف وضع إثيوبيا كدولة غير ساحلية بأنه 'سجن جغرافي' يمكن أن يجلب الفوضى إلى المنطقة، وهي تصريحات ربما اعتبرها جيران بلاده بمثابة تهديد مستتر.

ومن شأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال أن يمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى خليج عدن ذي الأهمية الاستراتيجية، وبعد ذلك إلى البحر الأحمر.

وينقسم مواطنو أرض الصومال حول الصفقة، حيث يرى البعض فوائد اقتصادية محتملة بينما يخشى البعض الآخر المساس بسيادتهم. واستقال وزير دفاع المنطقة الانفصالية، عبدقاني محمد عطية، بسبب الصفقة.