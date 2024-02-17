النقد الأجنبي.. الحكومة تعلن خبرا سارا للمصريين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى جذب الاستثمارات المباشرة وتوفير موارد النقد الأجنبي وهو ما سيسهم في خفض أسعار السلع، وضبط سعر الصرف الفترة المقبلة.



وقال "محمد الحمصاني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج"مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الحكومة تعمل على ضبط سعر الصرف، حيث إن الدولة تدرس عدة عروض استثمارية ضخمة وهناك لجنة فنية لدراسة هذه العروض، وسيتم الإعلان قريبا عن نتائج هذه المفاوضات.



وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع مديرة الصندوق في دبي على هامش القمة العالمية للحكومات، ناقش كافة التفاصيل والمشاورات الجارية بين مصر والصندوق، وقريبا ستنتهي المشاورات وستكون النتائج إيجابية، حيث تسعى الدولة لتوفير مصادر النقد الأجنبي.