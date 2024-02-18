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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل غسول الفم يقي من الإصابة بالسكري؟

غسول الفم
غسول الفم

قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة، إن غسول الفم لا يقي من الإصابة بالسكري، السكري هو حالة مرضية مزمنة تتعلق بارتفاع مستوى السكر في الدم بسبب نقص في إنتاج الأنسولين (هرمون البنكرياس) أو نقص في استجابة الجسم للأنسولين، يتطلب تطوير السكري عوامل وراثية وبيئية ونمط حياة غير صحي.

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هل غسول الفم يقي من الإصابة بالسكري؟

أوضحت استشاري الغدة من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أن غسول الفم مصمم لتنظيف وتعقيم الفم والأسنان وتنشيط اللثة، وعادةً ما يحتوي على مكونات مثل الماء والكحول والمواد المضادة للبكتيريا والأعشاب والمنكهات، يستخدم غسول الفم كجزء من العناية الشخصية والصحة الفموية، وله فوائد في تقليل رائحة الفم الكريهة والتخلص من البكتيريا الفموية، ولكنه لا يرتبط بالوقاية من السكري.

للوقاية من السكري والحفاظ على صحة جيدة، يوصى باتباع نمط حياة صحي يتضمن:

تناول غذاء متوازن: تناول وجبات غذائية صحية متوازنة تحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية.

ممارسة النشاط البدني: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة، لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

الحفاظ على وزن صحي: حافظ على وزن صحي ومناسب لطولك، وذلك من خلال ممارسة النشاط البدني المنتظم وتناول الغذاء الصحي.

تجنب التدخين وتقليل تناول الكحول: يجب تجنب التدخين وتقليل تناول الكحول، حيث يرتبط كل منهما بزيادة خطر الإصابة بالسكري.

الفحوصات الدورية: قم بإجراء الفحوصات الروتينية والكشوفات الطبية المنتظمة لفحص مستوى السكر في الدم وفحص الأمراض المزمنة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يجب استشارة الطبيب المختص للحصول على مشورة ونصائح شخصية تتناسب مع حالتك الصحية الفردية.

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