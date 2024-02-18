قصواء الخلالي: الهجرة غير الشرعية حرمت المصريين من خدمات كثيرة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن أصحاب الإقامات غير الشرعية في مصر يمثلون عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، موضحة أن تناولها لملف اللاجئين في مصر يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين وليس أصحاب الإقامات الشرعية.



وأكملت قواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي: "ليه الناس زعلانة لما بنفتح الموضوع".





جاء ذلك تعقيبا من قصواء الخلالي على إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم "وفقاً للمُهلة المحددة"، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.





وأوضحت الخلالي أن الولايات المتحدة أعلنت أنها سترحل جزء كبير من المهاحرين، فلماذا الغضب عن حديث مصر عن الامر، موضحة أن منح المقيمين غير الشرعيين على أراضي الدولة مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم، سيمنع التمييز بينهم وبين المصريين لأن المواطن المصري هو من يدفع الفاتورة والعبء الاقتصادي.



وتابعت: "ساواصل حديثي عن ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر حتى نصل إلى ضوابط حاسمة لتقنين أوضاعهم.. لا خجل في الحديث عن الأمر فهذه سياسات دولة، وليس من المنطق ان نسمح للآخرين أن يتواجدوا بشكل غير قانوني".





وواصلت أن الدولة المصرية تعاني من الهجرة غير الشرعية في ظل الضغوط الاقتصادية، فهي فتحت أبوابها للجميع ولكن نحتاج الآن لتقنين الوضع والتعامل مع المخالف وفقا للقانون



وأردفت: "سأواصل حديثي في ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر حتى نصل إلى ضوابط حاسمة لتقنين أوضاعهم".



واختتمت: "الهجرة غير الشرعية تحرم المصريين من خدمات كثيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة".