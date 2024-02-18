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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربيع ياسين: مصطفى شوبير حارس موهوب.. وعلامات استفهام كثيرة حول مستوى موديست

موديست
موديست

انتقد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، المستوى الذي يقدمه الفرنسي أنتوني موديست مع الفارس الأحمر منذ انضمامه في الصيف الماضي.

 

وقال ربيع ياسين خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" كان من الممكن التعاقد مع لاعب أفضل من موديست لقيادة خط الهجوم، وهناك علامات استفهام كثيرة حول مستواه، وأرشح كهربا للعب أمام ميدياما وبعده وسام أبوعلي".

وأكمل  ربيع ياسين: "مصطفى شوبير حارس موهوب وقادر على حراسة مرمى الأهلي، وسيصبح الأفضل في مصر بالسنوات المقبلة".

وأتم ربيع ياسين : لا أؤيد تقليص عدد الأندية في الدوري الممتاز، وانظر إلى الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث يتواجد في كل مسابقة 18 فريق على الأقل".

الدوري الممتاز الدوريات الأوروبية الفرنسي أنتوني موديست أنتوني موديست هاني حتحوت برنامج الماتش

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