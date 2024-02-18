الداخلية تضبط صفقة حشيش كبيرة برأس سدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بجنوب سيناء، بقصد الاتجار بقيمة مالية بلغت أكثر من مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء، قيام عنصر إجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة رأس سدر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته “20 كيلو جراما من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 ماكينة عد نقود”، وبمواجهته اعترف بحيازته المادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى".

وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,200,000 جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.