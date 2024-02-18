حاول يسرق توك توك.. أمن الدقهلية يكشف تفاصيل خطف عامل والتعدى عليه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) بتلقيها اتصالاً من شخصين غير معلومين لديها مفاده احتجاز نجلها (عامل) طرفهما لشروعه فـى سرقة مركبة "توك توك" خاصة بأحدهما وطلبا منها مبلغا ماليا مقابل إطلاق سراحه.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد مرتكبي الواقعة (عاطل، سائق - مقيمان بدائرة المركز).

تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وتم تحرير المجنى عليه من داخل مسكن أحدهما، وتبين إصابته بحروق وسحجات وكدمات متفرقة.. بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة ظناً منهما شروعه فـى سرقة "التوك توك" ملك أحدهما.. وأضافا بقيامهما بالتعدى على المجنى عليه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.