أحمد عيسى: زيادة عدد سائحي يناير 5%.. وهذا موعد افتتاح المتحف الكبير

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، إن المجلس الأعلى للآثار خصص 300 مليون جنيه لتطوير منطقة القلعة للعام المالى الحالي، كاشفا في تصريحات صحفية له اليوم، أن تطوير برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي والذى تم إفتتاحهما اليوم، بتكلفة من القطاع الخاص لتشغيل الخدمات في القلعة.



جاء ذلك على هامش تطوير يرجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقيادات الوزارة.

منتجات سيتى بريك



أوضح وزير السياحة والآثار، أن البرجين و التحسينات ستمتد الى مناطق أخرى الى القاهرة الإسلامية لخلق منتجات سيتى بريك ،واصفا بأنها الأسرع نموا في العالم خاصة أوروبا ،وفي إطار ذلك نعمل على فتح مطار اسفنكس لاستيعاب الحركة الوافدة من ذلك المنتج عبر الطيران منخفض التكاليف ،ليكون لدينا العناصر اللازمة لنجاح هذا المنتج في السنوات القادمة.

30 ألف غرفة



أشار الوزير ، إلى أن عدد الغرف الفندقية قي القاهرة 30 الف غرفة ، مشدد تستحق مضاعفة هذا الرقم مناديا القطاع الخاص بتسريع وتيرة فتح غرف جددية في ظل الطلب المتنامى من شركات السياحة العالمية،ويستدعى أن نعمل في إصلاح جانب العرض السياحي والتي ترغب الشركات في مزيد من الغرف .



استكمل حديثه قائلا : إن بتوفر الغرف الفندقية الكاملة واتساع عدد مقاعد الطيران وتحسين تجرب السائح ، تكفل لنا تحقيق النمو للسنوات القادمة في السياحة الثقافية بالقاهرة .

تطوير قادم



شدد أن بقاء المشغل مرتبط بمعايير وأداء محدد للخدمة ،منها الفرصة والتنافسية وهناك خدمات متوفرة وتطوير يحدث في القاهرة التاريخية منها عرب اليسار ، لافتا أن هناك مسار من التطوير سترونها على مدار الـ 12 شهر القادمين سنكشفه للجمهور أبرزها الخيامية .

بوتيك هوتيل



لفت وزير السياحة والآُثار ، أن التكلفة الاستثمارية عالية جدا لخلق فنادق في المناطق التاريخية ،وهناك قواعد اقتصادية الاستثمار في الفنادق ، وتحويل بعض المباني الى غرف "بوتيك هوتيل" ، في تلك المناطق هدف من أهداف وزارة السياحة والآثار رغم صعوبة تحقيقة ونعمل على تمويلة .



أفاد أن المتحف المصري بالتحرير ، لا يمكن أن يحدث له طمس للهوية مؤكدا أنه أثر هام لنا وملتزمين أن يقدم المتحف دورة الثقافي و التنويري.



أكد أن تشغيل الخدمات في المناطق الأثرية لها عائد مجز جدا، وأن المستثمر في ذلك الجانب هام ونعمل على تلاشي التحديات الخاصة بذلك ونعمل على التوسع في تلك التجارب الاستثمارية بما يحافظ على الاثار.



ووصف الوزير إجراءات التعامل مع الوضع الجيوسياسي في المنقطة، بـ الناجح جدا ووضحنا أن الربع الرابع من 2023 كان تاني أعلى ربع رابع منذ عام 2000 ، رغم تأثير الأحداث علينا.



كشف الوزير أن القطاع السياحي حقق زيادة 5% في يناير 2024 عن نظيره العام الماضي ، لافتا اننا نكمل في إجراءات التعامل مع الأزمات الجيوسياسية ،مؤكدا قادرين في توظيف إمكانياتنا لتقليل مخاطر القطاع ، عبر برامج مدروسة بعناية من إدارة إستراتيجيات المخاطر ، لذلك لم نأخذ وقتا كبيرا في تداركها ، بالإضافة إلى مخاطبة 300 شركة سياحة عالمية في منتصف أكتوبر الماضى لعرض الإجراءات التي ستنفذ على أرض الواقع لتقليل المخاطر الناجمة من الوضع الجيوسياسي.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير



وحول موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ، سيعلن عن موعد الافتتاح قريبا ،حيث قاربنا على الإنتهاء من كافة الإجراءات ،منها قاعة العرض الرئيسية انتهى العمل منها ،ومانعمل عليه الآن مراكب الشمس والمتوقع ان تنتهى خلال شهرين الأعمال منها ، جارى التنسيق مع الجهات المختلفة في المنطقة المحيطة لمعرفة موعد انتهاء اعمالها ، يعقبها الإعلان عن موعد الافتتاح .



أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على مجموعة من الحوافز غير مسبوقة ،قيمتها 50 مليار جنيه مخصصة ومصصة لتحفز المستثمر في الفنادق ، موضحا أن المستثمر الذى سيحصل على قرض في 2024 وينتهى في 2025 سيحصد على دعم مباشر من وزارة المالية بعد تشغيل الفندق ، بالإضافة الي بناء الفندق تحت قانون الاستثمار لعام 2017 يستطيع الاستفادة من الحافز الضريبي عبارة عن 50% من التكلفة الاستثمارية تخصم من وعائة الضريبي بعد التشغيل.