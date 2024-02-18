عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمد عيسى: زيادة عدد سائحي يناير 5%.. وهذا موعد افتتاح المتحف الكبير

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، إن المجلس الأعلى للآثار خصص 300 مليون جنيه لتطوير منطقة القلعة للعام المالى الحالي، كاشفا في تصريحات صحفية له اليوم، أن تطوير برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي والذى تم إفتتاحهما اليوم، بتكلفة من القطاع الخاص لتشغيل الخدمات في القلعة.


جاء ذلك على هامش تطوير يرجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقيادات الوزارة.

منتجات سيتى بريك


أوضح وزير السياحة والآثار، أن البرجين و التحسينات ستمتد الى مناطق أخرى الى القاهرة الإسلامية لخلق منتجات سيتى بريك ،واصفا بأنها الأسرع نموا في العالم خاصة أوروبا ،وفي إطار ذلك نعمل على فتح مطار اسفنكس لاستيعاب الحركة الوافدة من ذلك المنتج عبر الطيران منخفض التكاليف ،ليكون لدينا العناصر اللازمة لنجاح هذا المنتج في السنوات القادمة.

 30 ألف غرفة


أشار الوزير ، إلى أن عدد الغرف الفندقية قي القاهرة 30 الف غرفة ، مشدد تستحق مضاعفة هذا الرقم مناديا القطاع الخاص بتسريع وتيرة فتح غرف جددية في ظل الطلب المتنامى من شركات السياحة العالمية،ويستدعى أن نعمل في إصلاح جانب العرض السياحي والتي ترغب الشركات في مزيد من الغرف .


استكمل حديثه قائلا : إن بتوفر الغرف الفندقية الكاملة واتساع عدد مقاعد الطيران وتحسين تجرب السائح ، تكفل لنا تحقيق النمو للسنوات القادمة في السياحة الثقافية بالقاهرة .

تطوير قادم 


شدد أن بقاء المشغل مرتبط بمعايير وأداء محدد للخدمة ،منها الفرصة والتنافسية وهناك خدمات متوفرة وتطوير يحدث في القاهرة التاريخية منها عرب اليسار ، لافتا أن هناك مسار من التطوير سترونها على مدار الـ 12 شهر القادمين سنكشفه للجمهور أبرزها الخيامية .

بوتيك هوتيل


لفت وزير السياحة والآُثار ، أن التكلفة الاستثمارية عالية جدا لخلق فنادق في المناطق التاريخية ،وهناك قواعد اقتصادية الاستثمار في الفنادق ، وتحويل بعض المباني الى غرف "بوتيك هوتيل" ، في تلك المناطق هدف من أهداف وزارة السياحة والآثار رغم صعوبة تحقيقة ونعمل على تمويلة .


أفاد أن المتحف المصري بالتحرير ، لا يمكن أن يحدث له طمس للهوية مؤكدا أنه أثر هام لنا وملتزمين أن يقدم المتحف دورة الثقافي و التنويري.


أكد أن تشغيل الخدمات في المناطق الأثرية لها عائد مجز جدا، وأن المستثمر في ذلك الجانب هام ونعمل على تلاشي التحديات الخاصة بذلك ونعمل على التوسع في تلك التجارب الاستثمارية بما يحافظ على الاثار.


ووصف الوزير إجراءات التعامل مع الوضع الجيوسياسي في المنقطة، بـ الناجح جدا ووضحنا أن الربع الرابع من 2023 كان تاني أعلى ربع رابع منذ عام 2000 ، رغم تأثير الأحداث علينا.


كشف الوزير أن القطاع السياحي حقق زيادة 5% في يناير 2024 عن نظيره العام الماضي ، لافتا اننا نكمل في إجراءات التعامل مع الأزمات الجيوسياسية ،مؤكدا قادرين في توظيف إمكانياتنا لتقليل مخاطر القطاع ، عبر برامج مدروسة بعناية من إدارة إستراتيجيات المخاطر ، لذلك لم نأخذ وقتا كبيرا في تداركها ، بالإضافة إلى مخاطبة 300 شركة سياحة عالمية في منتصف أكتوبر الماضى لعرض الإجراءات التي ستنفذ على أرض الواقع لتقليل المخاطر الناجمة من الوضع الجيوسياسي.

 

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير


وحول موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ، سيعلن عن موعد الافتتاح قريبا ،حيث قاربنا على الإنتهاء من كافة الإجراءات ،منها قاعة العرض الرئيسية انتهى العمل منها ،ومانعمل عليه الآن مراكب الشمس والمتوقع ان تنتهى خلال شهرين الأعمال منها ، جارى التنسيق مع الجهات المختلفة في المنطقة المحيطة لمعرفة موعد انتهاء اعمالها ، يعقبها الإعلان عن موعد الافتتاح .


أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على مجموعة من الحوافز غير مسبوقة ،قيمتها 50 مليار جنيه مخصصة ومصصة لتحفز المستثمر في الفنادق ، موضحا أن المستثمر الذى سيحصل على قرض في 2024 وينتهى في 2025 سيحصد على دعم مباشر من وزارة المالية بعد تشغيل الفندق ، بالإضافة الي بناء الفندق تحت قانون الاستثمار لعام 2017 يستطيع الاستفادة من الحافز الضريبي عبارة عن 50% من التكلفة الاستثمارية تخصم من وعائة الضريبي بعد التشغيل.

وزير السياحة والاثار السياحة القلعة الرملة قلعة صلاح الدين الأيوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

ترشيحاتنا

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر

عربية النواب: تحرك مصر أمام العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين

في كلمته الأسبوعية.. بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الحرب الأهلية بالسودان

كاميرات المراقبة كلمة السر.. إجراءات عاجلة لكشف غموض مقتـ.ل مسئول يمني بالجيزة

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 ألف طن داخل مخزنين بالقاهرة

مثل هتلر .. رئيس البرازيل يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ