عرض خيالي ومفاجأة مدوية.. محمد صلاح يخطر ليفربول بالرحيل عن الفريق.. تفاصيل

حسمت تقارير صحفية مصير النجم الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الذي ينتهي عقده في صيف 2025.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن صلاح أخطر إدارة ليفربول بنيته مغادرة الفريق في نهاية الموسم الحالي بنسبة 100%، وعدم تجديد عقده مع "الريدز"، مشيرة إلى اتفاقه مع نادٍ جديد دون الكشف عن اسمه.

وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم، مما يعزز فرص رحيل صلاح بالنظر إلى العلاقة القوية بينهما.

وعاد محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجّل هدفًا وصنع آخر بعد غيابه بسبب الإصابة.

وأشارت تقرير إلى عرض خيالي من نادي اتحاد جدة السعودي قدمه للتعاقد مع صلاح بقيمة 235 مليون يورو وراتب سنوي قدره 85 مليون يورو.

وذكرت "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان يسعى للتفاوض مع صلاح لتعويض رحيل مبابي.

ويحتل صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، خلف هالاند من مانشستر سيتي.