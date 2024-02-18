أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل التدريبية الـ33 للكوادر الإدارية

نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الثالثة والثلاثين، الموجهة للكوادر الإدارية بوزارات "الخارجية – العدل – الثقافة – التربية والتعليم والتعليم الفنى" تحت عنوان “دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول”، خلال الفتـــرة مـــــن (11- 15/2/2024)، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات المختلفة ذات الصلة بالأمن القومى المصرى، من أبرزها "تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - مشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية، التمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة" - استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية فى جميع المجالات لمواجهة تلك المخططات".

ويُعد تنظيم هذه الورشة استمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

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