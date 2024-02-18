الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة القديسة تريزا بطوه|صور

ترأس صباح اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة القديسة ريتا، بطوه.

وشارك في الصلاة نيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للإيبارشية، والأب رافائيل فوزي، راعي الكنيسة، والأب بولس شوقي، حيث ألقى الأنبا باسيليوس عظة الاحتفال بعنوان "حياة الشكر".

وعقب الذبيحة الإلهية، التقى راعي الإيبارشية المحتفى بهم، مؤكدًا لهم أهمية معايشة جميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، مشيرًا إلى ضرورة المواظبة على حضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة، مختتمًا اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.