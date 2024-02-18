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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف إسرائيلي مباشر على مستشفى الأمل في خان يونس

مصابين جراء قصف اسرائيلي
مصابين جراء قصف اسرائيلي

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بقصف مباشر على مستشفى الأمل في خان يونس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الأحد، إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، وخان يونس جنوبا.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل عائلة البركة في منطقة البروك بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين بينهم 3 أطفال.

واستشهد 5 مواطنين وآصيب آخرون إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأنه تم انتشال 17 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة حمد الذي قصفته طائرات الاحتلال فجر اليوم في بلدة الزوايدة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي

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