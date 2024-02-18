زعيم حزب العمال البريطاني يطالب بوقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس

شدد كير ستارمر، زعيم حزب العمال بالمملكة المتحدة، في أحدث محاولة لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل وحماس على ضرورة وقف إطلاق النار الذي يستمر إلى ما هو أبعد من الظروف المباشرة، حسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وكرر ستارمر، في كلمته أمام مؤتمر حزب العمال الاسكتلندي، موقفه قائلاً: "ما نريد جميعًا رؤيته ... (هو) نهاية القتال ليس الآن فقط، وليس فقط للتوقف المؤقت، لكن بشكل دائم.. وقف إطلاق النار الذي يدوم .. هذا هو ما يجب أن يحدث الآن."

يأتي هذا البيان في أعقاب تحدي ما يقرب من ثلث أعضاء البرلمان لستارمر العام الماضي من خلال دعم الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار، وعلى الرغم من ذلك، يظل ستارمر حازمًا في مسعاه من أجل وقف مستدام للأعمال العدائية.

علاوة على ذلك، يستعد الحزب الوطني الاسكتلندي لتقديم اقتراح إلى البرلمان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، ومن شأن هذا الاقتراح، إذا تم إقراره، أن يؤكد دعم اسكتلندا لجهود السلام الفورية في المنطقة.

وردا على الاستفسارات حول الاقتراح المحتمل، أكد ديفيد لامي، وزير خارجية الظل، أن حزب العمال سيقيم الاقتراح قبل التوصل إلى قرار.

وتتوافق تصريحات ستارمر الأخيرة مع الدعوات السابقة التي أطلقها قادة المملكة المتحدة، بما في ذلك رئيس الوزراء ريشي سوناك، من أجل "وقف مستدام لإطلاق النار".

ومع ذلك، أوضح مساعدو ستارمر أن تصريحاته لا تعني تحولًا في الموقف بل تعني تعزيز التزام الحزب بتحقيق سلام دائم في المنطقة.