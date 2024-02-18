كيفية الحصول علي فيزا للسفر لـ 27 دولة

فيزا شنجن للمصريين، يبحث عنها عدد كبير جدا من المواطنين، وخاصة محبي السفر الي الخارج، و تُتيح فيزا شنغن للمصريين الإقامة في الدول الـ 27 لمدة 90 يومًا خلال 180 يومًا.

فيزا شنغن للمصريين

فيزا شنغن للمصريين، تُتيح السفر لجميع دول الأعضاء فى منطقة شنغن، والتي تشمل 27 دولة أوروبية.

كيفية استخراج فيزا شنغن للمصريين

التوجه للسفارة في الموعد الذي تم حجزه. انتظار الموافقة من الجهة المختصة. تقديم طلب أونلاين لحجز موعد في سفارة البلد المسافر إليها. سداد رسوم فيزا شنغن للمصريين ولجميع الدول.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيزا شنغن

عادةً ما تحتاج لتوفرها بلُغة البلد الأم لكي تحصل على فيزا شنغن

نُسخة مُترجمة من السجل التُجاري والبطاقة الضريبية في حالة سفر رجال الأعمال.

شهادة قيد جامعي وموافقة ولي الأمر وشهادة ميلاد في حالة سفر الطلاب.

جواز سفر سارٍ لستة أشهر، ويحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء دون تعديلات فى خصائصها.

خطاب مُترجم من الألسن يُوضح سبب السفر بشكل مُقنع.

بوليصة تأمين صحي بـ 30 ألف يورو على الأقل من شركات التأمين في البلد المُسافر إليها.

إيصال يَفي بسداد رسوم موعد الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت.

خطاب رسمي من جهة العمل يشمل كامل البيانات في حالة سفر الموظفين.

الدعوة الرسمية للزيارة فى حالة قيام أحد المواطنين بدعوتكم.

حجوزات السفر ذهابًا وإيابًا لإثبات نية الرجوع فى الموعد المحدد.

شهادة توضح تحركات السفر خلال الستة أشهر الماضية.

كشف حساب بنكي فعّال على آخر ستة أشهر يُوضح عمليات الإيداع والسحب.

فيزا شنغن للمصريين

شروط فيزا شنغن للمصريين



وجود سبب منطقي تستطيع أن تُقنع به الجهات المختصة للحصول على الفيزا.

اسماء الدول بالاتحاد الأوروبي منطقة شنغن

النمسا

بلجيكا

جمهورية التشيك

الدنمارك (باستثناء جرينلاند وجزر فارو)

إستونيا

فنلندا

فرنسا (باستثناء مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية)

ألمانيا

اليونان

المجر

آيسلندا

إيطاليا

لاتفيا

ليختنشتاين

ليتوانيا

لوكسمبورغ

مالطا

هولندا (باستثناء أروبا، كوراساو، سانت مارتن ومنطقة البحر الكاريبي هولندا)

النرويج (باستثناء سفالبارد)

بولندا

البرتغال

سلوفاكيا

سلوفينيا

إسبانيا (مع أحكام خاصة لسبتة ومليلية)

السويد

سويسرا