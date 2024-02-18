القابضة للمطارات تضع اللمسات النهائية لاستضافة معرض المجلس الدولي للمطارات "القاهرة 2024"

أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة توجيهات بضرورة توفير كافة الامكانيات لظهور مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا ( القاهرة 24)، بالشكل الذي يليق باستضافة مصر لهذا الحدث.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب بدء فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا والمقرر اقامته في القاهرة في الفترة من ٢٤ فبراير وحتي ١ مارس ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران.

وقالت الشركة القابضة للمطارات، إن لجان العمل بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تواصل استعداداتها المكثفة لاستضافة هذا الحدث الهام. .

الجدير بالذكر أن اللجنة التنظيمية للمؤتمر في الشركة القابضة تتابع علي مدار الساعة كافة الجوانب التسويقية و المالية والاعلامية والقانونية والتنظيمية والعلمية والانتقالات والاشراف علي الانشطة الخارجية والتنسيق لاستقبال الوفود وغيرها لاخراج الحدث بشكل مميز.