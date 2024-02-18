وزير التجارة: 54 % من واردات مصر مستلزمات إنتاج صناعي

أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن تغيير قانون هيئة التنمية الصناعية بالكامل أمر ضرورى، لافتا إلى أن 54 % من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج صناعي.

وتابع الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، للوصول لـ 100 مليار جنيه ، يجب أن يكون لدينا قدرة مالية لشراء مواد خام تكفي منتجات بهذا الرقم واحتاج الى أراضي صناعية لبناء المصانع واحتاج الى آلات و معدات وعمالة مدربة و لوجستيات للتخزين ، و آليات لنقل المنتجات للخارج وأسواق أصدر اليها، للوصول للهدف نعمل على تحقيق هذه العوامل".

أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة تعلم ان هناك عدد من المصانع لم تعمل بكامل طاقتها لعدم تدبير مستلزمات انتاج او ان القطاع المصرفى لم يستطع توفير مستلزمات الانتاج، ولكن على الرغم من كل هذه التحديات ارتفع حجم الصادرات وليس بسبب الزيادة السعرية وفرص العملة ولكن زادت الصادرات المصرية من حجم الكم.