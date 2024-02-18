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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: الموقف المصري يكشف إسرائيل عالميا أمام محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية هو استمرار للجهود المصرية التى تبذل منذ 7 أكتوبر ثم حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل في 8 أكتوبر، إذ سعت مصر منذ ذلك الوقت لبذل الكثير من الجهود والتضحيات من أجل رفع المعاناة على الشعب الفلسطيني والأمني وحتى الإغاثي.

وأضاف "العشري"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجهود استمرار دفع تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية للشعب الفلسطيني، ثم الجهد الذي بذلته مصر على مستوى القيادة المصرية في إرسال مجموعة من رسائل المجتمع الدولي بضرورة أن يكون هناك وضع حد لهذه المأساة في قطاع غزة.

تحفيز المجتمع الدولي

أشار إلى أن الاتصالات المصرية الرئاسية لم تتوان على مدار الساعة لتحفيز المجتمع الدولي، وترفيع مستوى حراكه فيما يتعلق بالتعاطي مع المشهد المزري في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أوضح أن تحرك مصر على مستوى محكمة العدل الدولية يعد جهد إضافي وحراك مطلوب تبذله على كل الأصعدة السياسية والدولية والإقليمية، وأن يكون هناك لفت نظر للمجتمع الدولي وحثه على ضرورة التعاون، مؤكدا أن الموقف المصري سيكشف إسرائيل دوليا أمام محكمة العدل الدولية.

أشرف العشرى إسرائيل الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية فلسطين محكمة العدل الدولية

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