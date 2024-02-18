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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عم ربيع بائع البرتقال: شفت ست في فلسطين أهلها استشهدوا وبتقول الحمد لله

عم ربيع، أشهر بائع
عم ربيع، أشهر بائع برتقال

"من القاهرة.. هنا فلسطين".. تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة خاصة من برنامج بالخط العريض أبطال مصر الداعمين للقضية وتستضيف لأول مرة عم ربيع، أشهر بائع برتقال. 


ويتحدث عم ربيع، عن كواليس الفيديو الشهير الذي جعله تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. 


ويكشف ربيع، بائع الفاكهة حقيقة تلقيه عرضا لأداء فريضة الحج وتملك محل تجاري. 


ويكشف عم ربيع خلال الحلقة، عن كواليس رحلته بدءا من النشأة في بني سويف وصولا للعمل في قرية بالحوامدية. 


وقال ربيع: شفت ست في فلسطين أهلها استشهدوا وبتقول الحمدلله.. أنا شكيت في إسلامي. 


ووجه ربيع رسالة: لو أتقنا العبادة وأدركنا العمل ونشرنا الأمانة بيننا يخرج الله من الأرض خيرات نأكل منها ويأكل العالم. 


كما استضافت الإعلامية خلال الحلقة رامي عاصم، عضو مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في جمع مساعدات لأهل غزة. 


وقال رامي:كنا بنكتب رسائل للفلسطينين على المساعدات لما بنقرأها دلوقتي بنشعر بحماس. 
وأضاف: فيه ناس في الجانب الفلسطيني تنتظرنا.. عاقدين علينا الآمال. 


كما استضافت الإعلامية في الحلقة أيضا عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني يكشف بالأرقام حجم المساعدات. 


وحكى عبدالرحمن موقفا إنسانيا من كواليس جمع التبرعات من المصريين: فيه طفل صغير جه بحصالته بيقول اكسروها واتبرعوا بها. 

يذاع برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب الجمعة الثامنة مساءا.

بائع البرتقال عم ربيع إيمان أبوطالب الحياة هنا فلسطين فلسطين

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