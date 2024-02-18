نشأت الديهي عن سحب الجنسية التركية من القائم بأعمال الإخوان: علامات سوء الخاتمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تركيا قامت بسحب الجنسية من محمود حسين القائم بعمل مرشد الإخوان وأبطلت جواز سفره الشخصي، وهذا القرار حدث بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، مشيرًا إلى أن السلطات التركية لم توضح سبب سحب الجنسية.



وأصاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن محمود حسين هو القائم بأعمال المرشد تفاجئ بسحب الجنسية ، والبعض ربط بين توقيت سحب الجنسية وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، معقبًا: "سحبت الجنسية التركية عن الإرهابي الإخواني القاتل السارق اللص في أنقرة، أصبح بلا جنسية".



وأشار إلى أن أنقرة أسقطت الجنسية عن 34 شخصية إخوانية، معقبًا: "هذه القرارات تستحق الشكر، ليس لدينا أي مشكلة مع أنقرة طالما رفعت يدها عن الإخوان ، ..ضاقت الأرض عن الإخوان بما رحبت ".



ولفت إلى أن الإخواني عمرو عبد الهادي تحدث بأن سحب الجنسية خيانة للأمانة التي أعطت له في أنقرة بعد الخروج من مصر، واصفًا سحب الجنسية بالمجحف في ظل تقدم العمر للمحمود حسين ، متابعًا: "هذه هي أحد علامات سوء الخاتمة".