نشأت الديهي: كل جنيه زيادة في سعر الصرف يكلف الدولة ديونا بـ«110 مليارات»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط، تحدث عن أن كل جنيه زيادة في سعر الصرف، يكلف الدولة ديونا تقدر بـ110 مليارات جنيه، معقبًا: "توقفت عند هذا الرقم كثيرًا".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن وزير المالية تحدث عن أن الدولة لن تضم الصناديق والهيئات الخاصة إلى موازنة الدولة، وأنه سيتم إعداد ما يسمى بـ"الموازنة الموحدة"، كما تحدث عن أن الدولة ستحد من الدين العام الخارجي.

وأضاف أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق أكبر فائض في تاريخها بنسبة 2.5%، معقبًا: "بقول لوزير المالية، المواطن لا يهتم خلال الفترة الحالية إلا بضبط الأسعار، وسعر الصرف".