بـ200 مليون يورو|فرج عامر: اتفاق بين محمد صلاح ومالك باريس سان جيرمان

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رغبة محمد صلاح في الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وكتب “عامر”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، “محمد صلاح أعطي كلمة لناصر الخليفي من العام الماضي بأنه سينتقل لباريس سان چيرمان نظير ٢٠٠ مليون يورو في ثلاث سنوات تبدأ من الموسم القادم”.

وتابع "وعلى الرغم من ذلك اتحاد جدة السعودي عرض على صلاح أن ينتقل الي السعودية في اتحاد جدة نظير ٣٠٠ مليون يرور في ثلاث سنوات غير ٨٥ مليون استرليني لليڤربول، صلاح عنية اتزغللت وقال سيبوني افكر، مو صلاح كلم كريم بنزيمة وسألة لو كان مكانة يعمل اية، للاسف كريم بنزيمة نصحة ما يلعبش في السعودية مهما كانت الاغراءات المالية ويركز مع باريس سان چيرمان".