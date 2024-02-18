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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفستان كب | ميريام فارس تبرز جمالها وأنوثتها

ميريام فارس
ميريام فارس

تعد النجمة اللبنانية ميريام فارس من أبرز النجمات إثارة وجرأة حيث تملك ذوقا متمردا يخرج عن المألوف في اختيارات أزيائها التي تعكس أنوثتها بكل وضوح، وهذا ما جعلها تحدث ضجة واسعة حول إطلالاتها .

وبدت ميريام فارس بإطلالة أنثوية تتسم بالجرأة، حيث ارتدت فستانا جريئا التصميم ينتمي لقصة الكب ومكشوف الخصر، باللون الابيض وتزينت ببعض الاكسسوارات الشابية التي منحتها تجديد وشباب لإطلالتها.

واختارت ترك خصلات شعرها الكيرلي منسدلا بحرية على كتفيها بشكل عفوي ووضعت مكياج ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريام فارس اغنية "انا مش أنانية" وحققت هذه الأغنية نسب مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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IMG_٢٠٢٤٠٢١٧_٢٠٤٠١٤

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