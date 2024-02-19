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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرفات غير متوقعة من راكب بريطاني على متن طائرة في الجو

تصرفات غير متوقعة
تصرفات غير متوقعة من راكب بريطاني على متن طائرة في الجو

ألقت الشرطة البريطانية القبض على راكب بريطاني، 35 عامًا قام بمجموعة من التصرفات غير المتوقعة على متن رحلة الخطوط الجوية التايلاندية من بانكوك إلى مطار هيثرو. 

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”، اليوم الإثنين، يرجع السبب وراء القبض على الراكب البريطاني  قيامه بضرب مضيفة طيران وتخريب مرحاض الطائرة في الجو. 

تفاصيل 

أكدت التحقيقات ان الراكب المتهور والذي كان عاري الصدر عرض الطائرة للخطر عندما دمر حاضها ثم قام بلكم مضيفة طيران على الأرض بينما كانت رحلته إلى لندن في الجو.

وقالت السيدة التي سجلت اللقطات الصادمة في مقطع فيديو عبر هاتفها: “كان في المرحاض وبدأ بالصراخ والصراخ”.

ولفت بيان الشرطة عن الحادث: “ تم نقل رجل آخر إلى المستشفى، لكن حياته ليست في خطر”. 

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 تصرفات غير متوقعة من راكب بريطاني على متن طائرة في الجو 

 

 تصرفات غير متوقعة من راكب بريطاني على متن طائرة في الجو 

 

بريطاني بانكوك هيثرو مضيفة طيران الجو

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