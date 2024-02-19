مـ جزرة لـ العمال في مصانع إيلون ماسك.. تفاصيل

تعرض أحد العاملين في شركة "سبيس إكس" SpaceX إلى شبه بتر لقدمه أثناء عمله في مصنع مالك الملياردير إيلون ماسك في واشنطن.

الحادث الذي بدأ عندما سقطت لفة من المواد وسحقت قدم عامل وأدى إلى غرامة قدرها 3600 دولار من الجهات التنظيمية، ينضم إلى ما لا يقل عن 600 إصابة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا تم اكتشافها في أواخر العام الماضي، بما في ذلك أكثر من مائة حالة مع أضرار جسيمة وواحدة على الأقل موت.

وقد أحصى هذا التقرير الاستقصائي الذي أعدته رويترز أربع حالات ارتجاج، و17 حالة تم فيها سحق الأيدي أو الأصابع، وثماني حالات تطلبت بتر الأطراف، وخمس حالات صعق بالكهرباء، و29 حالة مع كسر أو خلع في العظام، وغيرها الكثير.

ولكن على الرغم من المعدل الأعلى بكثير من المتوسط ​​لإصابات العمال في "سبيس إكس"، واجهت شركة ماسك عقوبات حكومية أقل من 51000 دولار، وهو انخفاض كبير إلى جانب 11.8 مليار دولار في عقود ناسا التي تمتعت بها منذ تأسيسها في عام 2002.

وقد وصف ترافيس كارسون، أحد الموظفين السابقين الساخطين، أن "فكرة السلامة لدى SpaceX هي: "سوف نسمح لك بتحديد ما هو آمن بالنسبة لك، وهو ما يعني في الواقع عدم وجود مساءلة".

قال كارسون: "لكن ليس في SpaceX لقد احتاجوا إلى الجثث، وكان إيلون بحاجة إلى إنجاز الأمور"، وأرجع عامل آخر في SpaceX هذه الإصابة الأخيرة المعروفة في الموقع "شبه البتر"، إلى مسؤولي السلامة الذين ليس لديهم فهم القراءة ولا الكفاءة الشاملة لتنفيذ خطة السلامة".