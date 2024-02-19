عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: خطة لدعم وتبني المشروعات الطلابية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يبتكر طلاب الجامعات العديد من الاختراعات، خاصة خلال مشروعات تخرجهم التي يمكن أن تفيد المجتمع وتساعد على تحقيق التطور.

 

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تهتم بشكل كبير بالابتكارات الطلابية ودعمها وتبني المشروعات الطلابية التي تخدم الجامعة والمجتمع، كما تهتم بتدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال المشروعات الطلابية المختلفة.

وتابع رئيس جامعة حلوان دعم هذه الابتكارات والمشروعات  بجميع الكليات  لهذا العام الدراسي، وعرضها على سوق العمل والمستثمرين حرصا على توفير فرص عمل للطلاب وربطهم بسوق العمل . 


وقد انطلقت اليوم التصفيات التمهيدية"،  لمسابقة عباقرة جامعة حلوان على مستوى كليات الجامعة، وتم تصعيد 16 كلية للمشاركة في المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتم إجراء قرعة لتحديد مباريات الكليات.

ومن جانبه  أكد الدكتور السيد قنديل إن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة، حيث اننا نتطلع دائمًا لاستثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل.

وحث رئيس جامعة حلوان الطلاب على المشاركة فى مثل هذه المسابقات وممارسة جميع الأنشطة المختلفة.

كما أفاد  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة  أن الجامعة تحرص على زيادة توعية الشباب والعمل على تثقيفهم ورفع وعيهم، وربطهم بالمجتمع المحيط بهم، من خلال تنوع الأنشطة الطلابية.

وجاءت نتيجة القرعة وترتيب الفرق دورى المجموعات الى اربع فرق كالتالي المجموعة الأولى ( هندسة المطرية، الطب ، الفنون التطبيقية، السياحة والفنادق)، والمجموعة الثانية ( التربية ، الخدمة الاجتماعية، كلية علوم الرياضة بالهرم، التكنولوجيا والتعليم) والمجموعة الثالثة ( هندسة حلوان، علوم، تجارة، الفنون الجميلة) والمجموعة الرابعة ( الآداب، الصيدلة، الحاسبات، التمريض).

أبتكارات الطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المشروعات الطلابية تأهيل الطلاب لسوق العمل جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

ليلة النصف من شعبان.. عملان يفرغان عليك من الرحمة فيها

بتعليمات من حسام حسن.. متى يتوقف الدوري المصري؟

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا

حان الوقت لإنشاء دولتين.. فلسطين: إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية

الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

شكري: مصر لا ترى بديلاً للوقف الفورى لإطلاق النار في غزة |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ