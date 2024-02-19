جامعة حلوان: خطة لدعم وتبني المشروعات الطلابية

يبتكر طلاب الجامعات العديد من الاختراعات، خاصة خلال مشروعات تخرجهم التي يمكن أن تفيد المجتمع وتساعد على تحقيق التطور.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تهتم بشكل كبير بالابتكارات الطلابية ودعمها وتبني المشروعات الطلابية التي تخدم الجامعة والمجتمع، كما تهتم بتدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال المشروعات الطلابية المختلفة.

وتابع رئيس جامعة حلوان دعم هذه الابتكارات والمشروعات بجميع الكليات لهذا العام الدراسي، وعرضها على سوق العمل والمستثمرين حرصا على توفير فرص عمل للطلاب وربطهم بسوق العمل .



وقد انطلقت اليوم التصفيات التمهيدية"، لمسابقة عباقرة جامعة حلوان على مستوى كليات الجامعة، وتم تصعيد 16 كلية للمشاركة في المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتم إجراء قرعة لتحديد مباريات الكليات.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل إن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة، حيث اننا نتطلع دائمًا لاستثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل.

وحث رئيس جامعة حلوان الطلاب على المشاركة فى مثل هذه المسابقات وممارسة جميع الأنشطة المختلفة.

كما أفاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على زيادة توعية الشباب والعمل على تثقيفهم ورفع وعيهم، وربطهم بالمجتمع المحيط بهم، من خلال تنوع الأنشطة الطلابية.

وجاءت نتيجة القرعة وترتيب الفرق دورى المجموعات الى اربع فرق كالتالي المجموعة الأولى ( هندسة المطرية، الطب ، الفنون التطبيقية، السياحة والفنادق)، والمجموعة الثانية ( التربية ، الخدمة الاجتماعية، كلية علوم الرياضة بالهرم، التكنولوجيا والتعليم) والمجموعة الثالثة ( هندسة حلوان، علوم، تجارة، الفنون الجميلة) والمجموعة الرابعة ( الآداب، الصيدلة، الحاسبات، التمريض).