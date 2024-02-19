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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نعمل على تعزيز روح الابتكار لدي طلاب الكليات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يبتكر طلاب الجامعات العديد من الاختراعات، خاصة خلال مشروعات تخرجهم التي يمكن أن تفيد المجتمع وتساعد على تحقيق التطور.

قال الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  إن الجامعة تعمل على ظهار ابتكارات الطلاب وإبداعاتهم، والعمل على ربط الطلاب بسوق العمل وإظهار مواهبهم إلى النور، وإيجاد حلول لبعض المشكلات المجتمعة بمشروعات الطلاب، مشيرا إلى أن إظهار هذه الإبداعات يتيح للطلاب  فرصة عمل ببعض الشركات .

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن ملتقيات التسويق لمشروعات التخرج المسابقات التي تعمل علي تنبي المشروعات و ابتكارات الطلاب  التي تطلقها الجامعة  هدفها تعزيز روح الابتكار والريادة في مصر، وتشجيع الطلاب نحو التقدم والابتكار و السعي نحو التميز . 

 

وقد انطلقت ورشة العمل الثانية التى تنظمها وحدة التصنيف الدولي بالتعاون مع وحدة الدعم والبحث العلمي بجامعة حلوان، وذلك كلية الفنون التطبيقية تحت عنوان كيف تحسن تصنيفك العلمي.
وعقدت فعاليات ورشة العمل تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة  الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتورة  إيمان أبو طالب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبحضور نخبة من السادة الأساتذة وكبار الباحثين بالجامعة بمختلف الكليات.


وتناولت الورشة عرض لعدة محاور استعرضها الدكتور محمد عبد المنعم دخيل مدير وحدة التصنيف الدولي، حول التصنيفات الدولية والنشر العلمي.

كما تناولت الورشة العديد من المحاور المهمة، من بينها: موقف الجامعة من التصنيفات العالمية وأهمية النشر العلمي، وسبل زيادة حضور الباحثين في قواعد البيانات العالمية مثل Scopus وWeb of Science، بالإضافة إلى سبل التعامل مع المجلات الوهمية والمختطفة، وكذلك تصنيف الباحثين بناءً على تخصصاتهم.


وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية تحسين تصنيف الجامعة دوليا من خلال دعم البحث العلمي والنشر في المجلات المرموقة، حيث تسعى الجامعة دائمًا ليكون أدائها متميزا بين الجامعات المصرية في مجال البحث العلمي.

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