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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد.. هنا الزاهد برفقة أحمد حلمي في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها برفقة الفنان أحمد حلمي، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

 

وتألقت هنا الزاهد بفستان باللون الموف بينما ظهر أحمد حلمي بلوك كاجوال ونالت الصورة اعجاب الجمهور.


 

مشاركة هنا الزاهد في فيلم “مستر إكس” 
ومن ناحية اخري، عٌرض للفنانة هنا الزاهد في السينما مؤخرًا فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب وشارك فيه أوس أوس، رحاب الجمل، محمد أنور، بيومي فؤاد، محمود حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم بيج رامي، جمال حمزة، إبراهيم فايق، مجدي عبدالغني، عمرو يوسف، أكرم حسني، مصطفى خاطر، علاءمرسي، أحمد فهيم، محمد ثروت، إلهام شاهين، محمد شاهين.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

 وتنتظر هنا الزاهد حاليًا عرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي انتهت من تصويره ويشاركها البطولة هشامماجد، والعمل من إخراج أحمد الجندي، ويشاركها البطولة هشام ماجد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز.

 فيلم بضع ساعات في يوم ما

 وتنتظر عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن، والذي يضم كوكبة كبيرة منالنجوم منهم مي عمر، هشام ماجد، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، خالد أنور، وإلىالآن لم يقرر أحمد السبكي موعد نهائي للعرض،

آخر أعمال هنا الزاهد الدرامية

 يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد الدرامية هو مسلسل سيب وأنا أسيب، الذي تصدر تريند منصة شاهد وقت عرضه، وشارك فيه أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، ياراجبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار ضيوف شرف بالعمل،ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.

 مشاركة هنا الزاهد في فيلم بحبك 
 
شاركت هنا الزاهد مؤخرًا في بطولة فيلم "بحبك" إلى جانب تامر حسني عدد من الفنانين، منهم هنا الزاهد، هدى المفتي،مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر. والفيلم من إنتاج حسام حسني وتأليف وإخراج تامر حسني، وفيلم"بحبك" قد شارك به تامر حسني في موسم عيد الأضحى قبل الماضي وكانت أولى تجاربه الإخراجية وشارك معه عدد منالنجوم منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، مدحت تيخا وعدد آخر من النجوم، ويدور الفيلم حول شاب تتركهحبيبته يوم الزفاف لعلمها أنها مصابة بالسرطان وتختفي من حياته فيقع في حب فتاه أخرى وأثناء الترتيب للزفافتظهر الفتاة الاولى وتشقلب حياته رأسًا على عقب.

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