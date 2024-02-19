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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تمول مشروعا طلابيا لتحويل سيارة لكهربائية .. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشفت جامعة حلوان أن من ضمن المشروعات التي تدعمها الجامعة للعام 2024، وافقت الجامعة على تمويل مشروع تحويل سيارة فولكس ملاكي تعمل بالوقود إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، والمقترح من الدكتور إبراهيم لطفي، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات.

يأتي ذلك في إطار تشجيع الجامعة لجميع الكليات على التطوير واتباع سياسة الدولة في التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الملوثات، وتوظيف طاقات الطلاب وإبداعاتهم في المشاريع المفيدة.

ويشمل المشروع مقترحا لتحويل السيارة الفولكس الموجودة بالكلية للعمل بالطاقة الكهربائية، بعد تجديدها واستبدال بعض أجزائها، بحيث يعتمد نظام الإدارة على الطاقة الكهربائية.

و قد تأهل فريق كلية الحقوق جامعة حلوان في مسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي الدولية، وذلك بعد الفوز في العديد من الجولات في المسابقة التي تنافس فيها ١٣٤ فريقا وأصبح من ضمن الـ٣٢ فريقا الأولى، المدعوة من المركز للسفر للملكة العربية السعودية في الفترة من ٣ -٧ مارس لحضور فعاليات أسبوع التحكيم التجاري المنظم من قبل المركز وذلك بالتعاون مع جامعة East Anglia ببريطانيا.

شارك الفريق بدعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، الدكتورة دعاء مجدي مدرس القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق والطلاب المشاركون هم محمود نشأت بالفرقة الثالثة برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، آلاء حسين عيد الفرقة الرابعة برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، هاجر وحيد الليثي الفرقة الرابعة ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، علي محمود ابراهيم الفرقة الرابعة ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، كريم رضا رسلان الفرقة الرابعة الشعبة العامة.

وتستمر المسابقة لمدة خمسة أشهر، وشهدت  المسابقة منافسة كبرى بين جامعات كبري سواء من مصر مثل جامعة الإسكندرية والجامعة البريطانية وجامعة عين شمس و جامعة القاهرة وجامعة مدينة السادات وجامعة اسيوط أو من مختلف الدول العربية والعالم.

وقام الفريق بالمنافسة في العديد من الجولات التي تفوق فيها علي فرق ممثلة لكبري الجامعات المصرية والدولية منها جامعة بيروت و جامعة القاهرة و الجامعة السعودية الالكترونية وقد أثنت جميع هيئات التحكيم في جميع الجولات علي مستوي الفريق الرائع وتمثيله المشرف، حيث كان خير ممثل لجامعة حلوان في تلك المسابقة الدولية.

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