وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح ٦٨.٥٨٪

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات (إجازة التجويد – العالية – التخصص) بمعاهد القراءات للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس كنترول شهادات القراءات.

وأعلن وكيل الأزهر أن نسبة النجاح في شهادة إجازة التجويد بلغت ٧٢.٥٢٪ من إجمالي عدد المتقدمين البالغ ٣٥١٨ طالبًا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح العامة في شهادة عالية القراءات ٥٩.٧٠٪ من إجمالي عدد المتقدمين وعددهم ١٢٩٩ طالبًا وطالبة.

كما أوضح أن نسبة النجاح العامة في شهادة تخصص القراءات بلغت ٦٣.٦٤٪ من إجمالي عدد المتقدمين وعددهم ٥٤١ طالبًا وطالبة، ليصل بذلك الإجمالي العام لنسب النجاح في الشهادات الثلاثة إلى ٦٨.٥٨٪.

وأكد وكيل الأزهر أن معاهد القراءات تمثل ركيزة أساسية في نشر علوم القرآن الكريم، مشيدًا بجهود الطلاب وأساتذتهم في إتقان القراءات والروايات، مؤكدًا أن الأزهر مستمر في دعمه لهؤلاء الخريجين لما لهم من دور مهم في خدمة كتاب الله وتعليم الأجيال القادمة.