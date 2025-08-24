قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
هل عمل الولائم فرحًا بقدوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير
مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي
آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس
توقعات بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
ديني

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح ٦٨.٥٨٪

محمد شحتة

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات (إجازة التجويد – العالية – التخصص) بمعاهد القراءات للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس كنترول شهادات القراءات.

وأعلن وكيل الأزهر أن نسبة النجاح في شهادة إجازة التجويد بلغت ٧٢.٥٢٪ من إجمالي عدد المتقدمين البالغ ٣٥١٨ طالبًا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح العامة في شهادة عالية القراءات ٥٩.٧٠٪ من إجمالي عدد المتقدمين وعددهم ١٢٩٩ طالبًا وطالبة.

كما أوضح أن نسبة النجاح العامة في شهادة تخصص القراءات بلغت ٦٣.٦٤٪ من إجمالي عدد المتقدمين وعددهم ٥٤١ طالبًا وطالبة، ليصل بذلك الإجمالي العام لنسب النجاح في الشهادات الثلاثة إلى ٦٨.٥٨٪.

وأكد وكيل الأزهر أن معاهد القراءات تمثل ركيزة أساسية في نشر علوم القرآن الكريم، مشيدًا بجهود الطلاب وأساتذتهم في إتقان القراءات والروايات، مؤكدًا أن الأزهر مستمر في دعمه لهؤلاء الخريجين لما لهم من دور مهم في خدمة كتاب الله وتعليم الأجيال القادمة.

وكيل الأزهر الأزهر الشريف القراءات التجويد المعاهد الأزهرية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

